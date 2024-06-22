В Испании задержали сутенеров, продававших украинок-беженок в сексуальное рабство, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет "Европол".

Арестованы — испанец, двое россиян и столько же украинцев. Они вербовали своих жертв преимущественно через соцсети, как менеджеры по трудоустройству. Предлагали работу в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса. После того, как девочки соглашались, их заставляли заниматься проституцией в одном из борделей города Альмерия.

Изолируя женщин от остального общества, злоумышленники пытались минимизировать риски разоблачения полицией или бегства женщин, что позволяло им удерживать, контролировать и полностью эксплуатировать жертв.

Жертвам (в настоящее время идентифицированы 14 пострадавших) обещали льготы на получение разрешения на работу, предусмотренные официальным статусом временной защиты. Однако они так и не получили ни одного документа.