Зеленский сообщил о присоединении еще двух стран к решению Саммита мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что под решением первого Саммита мира, который состоялся неделю назад в Швейцарии, появились две новые подписи, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в X (Twitter).

Зеленский поблагодарил Барбадос и Республику Маршалловы Острова за то, что они присоединились к заключительному коммюнике инаугурационного Саммита мира.

"Мы ценим наших партнеров из островных государств и призываем всех присоединиться к нам в разработке видения справедливого мира для Украины и всех народов мира. Каждый может внести свой вклад", – подчеркнул он.

"Я с нетерпением жду совместной работы с островными странами над вопросами, которые являются чрезвычайно важными для всех нас, такими как экологическая и продовольственная безопасность", – добавил Зеленский.

По его словам, это уже пятый и шестой новые подписи под коммюнике после инаугурационного Саммита мира.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы их количество продолжало расти", – отметил президент.

Напомним, участники Глобального саммита мира, который проходил в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

В Офисе президента говорят, что итоговый документ Глобального саммита мира в Швейцарии могут поддержать дополнительные страны, которые еще не присоединялись к нему.