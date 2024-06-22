В Германии предупредили Китай об экономических последствиях поддержки России

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек снова предупредил китайское правительство об экономических последствиях поддержки России в войне против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает DPA.

Война России против Украины непосредственно затрагивает интересы немецкой и европейской безопасности, заявил Хабек, который также занимает должность министра экономики Германии, в субботу в Пекине на встрече с представителями китайского правительства, посвященной вопросам климата.

Хабек повторил аналогичные комментарии, сделанные им в пятницу.

Китайскую сторону возглавлял коллега Хабека Чжэн Шаньцзе, председатель Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC). На этот орган возложена задача руководить развитием китайской экономики.

"Мы бы действовали иначе и, безусловно, не так жестко анализировали, где у нас есть зависимость от сырья и технических товаров, если бы не было этой войны или поддержки Китаем России в этой войне", – подчеркнул Хабек.

Он добавил, что эти вещи невозможно отделить: "Наши отношения, наши прямые отношения уже подверглись негативному влиянию".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник призвал Китай ответить за поддержку Пекином российского вторжения в Украину.

Во вторник Пекин заявил, что НАТО "следует заняться самоанализом, а не произвольной клеветой и нападками на Китай".

На прошлой неделе страны "Группы семи" заявили, что продолжат принимать меры против субъектов в Китае и третьих странах, которые материально поддерживают военную машину РФ в ее захватнической войне против Украины.