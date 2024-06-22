В Мариуполе прогремели взрывы: оккупанты заявили о работе ПВО

В Мариуполе прогремели взрывы 22 июня. Оккупанты заявили о работе ПВО, есть информация о "прилете", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет, Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мариуполе громко!" - говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

Оккупанты сообщают о баллистике в направлении города и работе ПВО.

"В местных чатах сообщают, что слышны взрывы в Приморском районе города. Захватчики пишут о сбитии ракет возле города, а также в районе поселка Никольское", - добавили в горсовете.

Также отмечается, что возможен "прилет" или падение обломков на 23-м микрорайоне.

"Жители пишут, что слышали взрыв и виден черный дым", - добавляют чиновники.

Что известно о "прилетах"

После взрывов в Мариуполе зафиксировано два "прилета".

"Мариуполь. Два попадания в базирование оккупантов и ПВО в аэропорту Мариуполя. Предварительно повреждено до 5 единиц техники. По количеству пока живой силы и целостности системы ПВО - уточняем", - отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Второе место – полигон на северо-западе в направлении с. Старый Крым.

Использование Азовского моря РФ

Российские войска оккупировали Мариуполь, город расположенный на берегу Азовского моря, в феврале 2022 года. На данный момент город превратился в хаб для восполнения нужд оккупантов на фронте.

Отметим, что во время атаки РФ запустила четыре ракеты по Украине с Азовского моря. Запуск "Калибров" с этого направления украинские военные назвали поворотным моментом. До этого оккупанты запускали их с акватории Черного моря.