Украина и Израиль поскандалили из-за безвиза: что известно о конфликте

Израиль решил ужесточить условия безвиза для иностранцев, в том числе и украинцев, обязав сначала получать электронное разрешение на въезд. Новые правила вызвали критику со стороны посольств Украины и Молдовы, в то же время в израильских дипломатических кругах называют это "бурей в стакане", сообщает РБК-Украина.

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В июне Израиль начал тестировать систему ETA-IL, согласно которой иностранцы, имеющие право на безвизовый въезд, должны сначала подавать заявку на получение разрешения на поездку. Пока это правило действует для граждан США и Германии, с 1 июля добровольно подавать заявку смогут все, а вот с 1 августа получение такого разрешения будет обязательным для въезда.

Новые правила вызвали критику со стороны посольства Украины в Израиле. По мнению украинского посольства, ограничения со стороны Израиля "фактически положили конец безвизовому режиму". В то же время в посольстве заявили, что Украина якобы будет принимать ответные меры.

"В ответ Украина введет аналогичные требования по предварительному согласованию для граждан Израиля, в том числе паломников. Специфика этих электронных виз рассматривается в Киеве. Эти взаимные действия повлияют на тысячи религиозных паломников, ежегодно посещающих Украину" , - говорится в сообщении на Facebook- странице украинского посольства.

Однако, как отметили в посольстве, Украина остается открытой для диалога с Израилем с целью обсуждения и согласования этих изменений в туристической политике в пользу обеих стран.

С аналогичным заявлением выступил вчера и молдавский посол в Израиле Александр Ройтман. По его словам, Кишинев в ответ на действия Тель-Авива может ввести аналогичную систему предварительного одобрения въезда для граждан Израиля.

"Ответные меры также коснутся тысяч религиозных паломников, которые ежегодно проезжают через территорию Молдовы в Украину. Молдавские власти рассматривают детали и формат дальнейших действий, позже они представят подробности" , - говорится в заявлении Ройтмана на Facebook-странице молдавского посольства.

Однако источник в израильских дипломатических кругах охарактеризовал эти сообщения как "бурю в стакане воды".

"Речь идет об общепринятой практике подачи электронных деклараций перед приездом туристов из стран, с которыми в Израиле существует безвиз. Такая практика уже много лет используется, например, Канадой. Когда турист, которому не нужна виза, перед въездом в Канаду должен заполнить декларацию, на основе которой он может въехать в страну" , - сказал собеседник.

Также источник предположил, что кто-то в украинском посольстве в Израиле неверно истолковал понятие

"безвизового режима". "Безвизовый режим не означает, что каждый гражданин может въехать в Израиль или любую другую страну, В любом случае у любой страны есть право отказать во въезде тому или иному человеку. И как раз эта мера, которая вводится, направлена на то, чтобы отсеять тех, кто не имеет права въезда в Израиль, на ранней стадии. И, таким образом, не допустить ситуации, когда человек приезжает в Израиль, например, с целью нелегального трудоустройства, и его нужно депортировать" , - сказал собеседник, подчеркнув, что речь идет обо всех странах, с которыми у Израиля есть соглашение о безвизовом режиме, а не только об Украине.

Кроме того, источник предположил, что реакция со стороны украинского посольства в Израиле на это решение связана с предстоящим приездом паломников в Умань и желанием оказывать давление на Израиль.

"Ровно год назад мы были в похожей ситуации, когда украинское посольство угрожало отменить безвиз с Израилем. В прошлом году ничего не произошло, ничего не произойдет и в этом году" , - резюмировал собеседник.

Напомним, похожая ситуация между Украиной и Израилем действительно уже происходила в прошлом году. В августе украинское посольство раскритиковало Израиль за создание препятствий для въезда украинских беженцев в страну и заявило, что в ответ на это Украина может запретить паломничество в Умань и вообще отменить безвиз.