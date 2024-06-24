ОВА: Россияне ударили по селу в Запорожской области, ранили женщину

В результате обстрелов села Верхняя Терса в Запорожской области ранена женщина, повреждены дома, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОВА Запорожской области Иван Федоров.

"Враг обстрелял село Верхняя Терса Пологовского района Запорожской области. Повредил дома мирных людей".

По словам Федорова, под вражеский огонь попала жительница села, которая возилась во дворе собственного дома.

Женщину с осколочным ранением ног доставили в больницу.