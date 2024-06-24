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В ВСУ опровергли полную оккупацию Новоалександровки

В ВСУ опровергли полную оккупацию Новоалександровки
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении не соответствует действительности, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но не вся. Полностью населенный пункт враг не контролирует.

"Сейчас на его улицах идут тяжелые бои. Преобладающий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий натиск.
Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем", — говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений Вооруженных Сил Украины.

Как сообщалось, 23 июня Генштаб сообщил, что российская армия концентрирует свои усилия на Покровском направлении.

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