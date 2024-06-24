В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за сутки
За минувшие сутки российские захватчики на фронте потеряли 1300 военных убитыми и ранеными, также было уничтожено 51 артиллерийскую систему, 15 боевых бронированных машин и 12 танков, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 535 660 (+1300) человек,
- танков - 8031 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 15413 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 14246 (+51) ед,
- РСЗО - 1108 (+0) ед,
- средств ПВО - 863 (+0) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11382 (+27),
- крылатых ракет - 2323 (+2),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19304 (+56) ед,
- специальной техники - 2397 (+20).