В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за сутки

За минувшие сутки российские захватчики на фронте потеряли 1300 военных убитыми и ранеными, также было уничтожено 51 артиллерийскую систему, 15 боевых бронированных машин и 12 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.24 ориентировочно составили: