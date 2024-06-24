Россия вывела в моря 7 военных кораблей, среди них носители "Калибров"
В Черном и Азовском морях по состоянию на утро 24 июня фиксируется нахождение 7 российских кораблей. Несколько из них являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
По информации военных, по состоянию на 06:00 были замечены:
- в Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют;
- в Азовском море 6 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
Между тем в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.
Также в ВМС добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 7 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
Напомним, российские военкоры критикуют Минобороны РФ за то, что они не смогли предотвратить удар по Крыму 23 июня, а именно Севастополю, и не смогли должным образом защитить гражданское население.
Ранее сообщалось, по состоянию на вечер 23 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы второй раз за день.