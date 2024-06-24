Россия вывела в моря 7 военных кораблей, среди них носители "Калибров"

В Черном и Азовском морях по состоянию на утро 24 июня фиксируется нахождение 7 российских кораблей. Несколько из них являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

По информации военных, по состоянию на 06:00 были замечены:

в Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют;

в Азовском море 6 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Между тем в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.

Также в ВМС добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 7 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, российские военкоры критикуют Минобороны РФ за то, что они не смогли предотвратить удар по Крыму 23 июня, а именно Севастополю, и не смогли должным образом защитить гражданское население.

Ранее сообщалось, по состоянию на вечер 23 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы второй раз за день.