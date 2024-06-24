Трудоустройство в Германии: что нужно знать украинским беженцам

В Германии официально зарегистрировано 1,17 млн украинских беженцев, по состоянию на весну 2024 года. Из них - 529 201 человек трудоспособного возраста, но только четверть имеют работу, сообщает РБК-Украина.

Сайт расспросил эксперта по трудоустройству в Европе из компании Europe Service Андрея Котова о том, что нужно знать украинцам о поисках работы в Германии.

Какая сейчас ситуация с трудоустройством украинских беженцев

В прошлом году осенью в Германии запустили программу Jobturbo. Она призвана быстрее интегрировать на рынке труда в ФРГ мигрантов, включая беженцев из Украины. Правительство ожидало, что благодаря этой программе смогут трудоустроить около 400 тысяч человек, в том числе 200 тысяч украинцев. Однако за это время только 33 000 украинцев смогли найти работу по этой программе.

"Ситуация с трудоустройством украинских граждан в Германии выглядит довольно плохо. Немецкое законодательство, в силу своих бюрократических процедур, усложняет быстрое оформление документов для кандидатов, которые планируют работать. В отличие от Польши, в которой можно начать работать за 1-2 дня, в Германии этот процесс занимает гораздо больше времени, если речь идет о легальном трудоустройстве" , - объясняет Котов.

Отметим также, что депутаты от правящей коалиции христианских демократов считают, что беженцы не трудоустраиваются, поскольку им выгодно получать пособие по безработице от государства. Поэтому чиновники периодически призывают правительство уменьшить или вообще отменить эти выплаты.

Какую зарплату предлагают украинцам

На сайтах по трудоустройству много предложений, в которых не требуется высокая квалификация или свободное владения языком. Украинцев ищут на работу на складах, заводах или в сельскохозяйственной сфере. В вакансиях указывают зарплату в размере 2000-3000 тыс. евро.

"Такая заработная плата действительно есть, но в 90% объявлений, зарплата указана брутто, без вычета налогов. Соответственно средняя зарплата на складах одежды, сортировке продукции и т.п. будет в разрезе 1200-1500 евро нетто" , - говорит эксперт.

Он отмечает, что устроиться на такую работу трудно, потому что требуют знания языка на уровне В1-В2, и все имеющиеся документы для трудоустройства, которые самостоятельно сделать беженцу довольно трудно и долго.

"Поэтому в Германии на большинстве вакансий люди работают по командировке (со знанием языка на уровне А1) от польских компаний, поскольку это упрощает процедуру оформления и уменьшает сроки ожидания до выхода на работу" , - отмечает Котов.

Что нужно учитывать украинцам при трудоустройстве в Германии

"Следует выбирать только лицензионные агентства, которые могут помочь легально трудоустроиться в Германии и не быть обманутым. Не стоит "вестись" на высокие зарплаты от 3000 евро и выше за неквалифицированную работу" , - говорит эксперт.

По его словам, средняя зарплата для таких вакансий, не требующих знания языка и специальных навыков, таких как (уборка в отелях, работа на складах, сортировка товара) составляет 1000-1500 евро нетто.

"Также нужно учитывать, что с заработной платы могут взимать определенные суммы за проживание и доезд до работы. Помните и о том, что в Германии проживание вдвое дороже, чем в Польше. Риски остаться без зарплаты могут быть, только при нелегальном трудоустройстве через сомнительные агентства" , - говорит Котов.

При подготовке публикации использовали данные из ресурса DW и комментарий эксперта.