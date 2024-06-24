Десантники показали эвакуацию раненых под обстрелами и атаками дронов

Украинские десантники показали эпизоды эвакуации раненых воинов с поля боя под артиллерийскими обстрелами и атаками FPV-дронов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, служба связей с общественностью 71 отдельной егерской бригады ДШВ

Указано, что это видео составлено из нескольких эпизодов эвакуации бойцов.

Из него видно, насколько титаническими являются усилия военнослужащих подразделения, боевых медиков, эвакуационных групп, чтобы спасти жизнь раненых и травмированных собратьев.

Спасательные группы выводят бойцов к точке эвакуации, оттуда в пункт перегрузки, и уже тогда в стабилизационный пункт подразделения. На этот раз под вражеский удар попали и сами медики.

"Спасение - под бешеными артиллерийскими обстрелами и атаками fpv. Спасение - в постоянной работе с раненым, остановка кровотечения, обезболивание. Но вознаграждение - сверхвысокое. Десантник будет жить и выздоровеет".