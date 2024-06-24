Президент Словении посетит Украину для подписания соглашения по безопасности

Президент Словении Наташа Пирц Мусар объявила, что посетит Киев в четверг, чтобы подписать двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, сообщает Европейская правда.

Об этом она заявила в интервью общественному вещателю TV Slovenija, сообщает STA.

Она отметила, что Украине необходимо помогать, ведь Киев "фактически защищает всю структуру международного права".

"Речь идёт о том, чтобы взять на себя обязательства... продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется", – сказала Пирц Мусар.

Лидер Словении посетит Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

В мае сообщалось, что Зеленский и премьер Словении договорились о подписании соглашения по безопасности.

О двустороннем документе по безопасности Зеленский в начале года уже говорил со словенским президентом Наташей Пирц Мусар.

Недавно Любляна решила выделить Украине до 5 млн евро для дальнейшей гуманитарной помощи, помощи в целях развития и реконструкции.

Кроме того, она направила в Украину несколько бронетранспортеров, боевых машин и другого вооружения, а также присоединилась к инициативе Чехии по совместной закупке артиллерийских боеприпасов.