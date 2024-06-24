На Волыни задержали агента ФСБ, который шпионил за пограничниками

На Волыни контрразведка Службы безопасности и работники Госпогранслужбы разоблачили и задержали пограничника - агента ФСБ РФ, который собирал информацию о Силах обороны на северных рубежах Волыни, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ, ГПСУ.

"По оперативным данным, разведка врага пыталась получить информацию о 6-м пограничном Волынском отряде. Чтобы получить разведданные, враг использовал завербованного им военнослужащего-пограничника. Агентом оказался 40-летний уроженец Луганщины, который с 2023 года проходит службу в должности начальника одного из отделений Волынского пограничного отряда".

Сообщается, что "кроту" была поставлена задача собирать сведения об отделах пограничной службы, охраняющих границу.

Агент собирал информацию о личном составе отдела пограничной службы, их телефонные номера, позывные, вооружение, транспортные и другие средства и силы охраны границы.

По указанию оккупантов "крот" устанавливал локации укрепрайонов и ориентировочную численность украинских войск, которые обороняют приграничье с Беларусью.

Также он пытался передать координаты складов с вооружением и боеприпасами ВСУ на территории региона.

По данным СБУ, в случае выполнения вражеских задач оккупанты обещали "эвакуировать" своего агента на территорию России и устроить в оккупационные группировки РФ.

Контрактник попал в поле зрения РФ, когда проходил службу на востоке Украины. Впоследствии его перевели в одно из подразделений пограничного отряда в Волынской области.

Для коммуникации агент и его российский куратор использовали анонимный чат в мессенджере.

На финальном этапе спецоперации контрразведчики СБУ задержали российского агента вблизи места службы.

Во время обыска в квартире и на рабочем месте задержанного изъяты мобильный телефон и компьютер, которые он использовал в преступной деятельности.

Сейчас задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.