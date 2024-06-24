Евросоюз расширил запрет на полеты над своей территорией для России

В новом пакете санкций против России, о принятии которого стало известно в понедельник, 24 июня, также содержится расширение запрета на полеты над территорией ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Как отметили в Совете ЕС, запрет на посадку на территории ЕС, взлет с нее и пролет над ней теперь распространяется и на воздушные суда, летающие вне расписания, если место и время взлета или посадки, например, во время полета к месту отпуска или на деловую встречу, фактически определяют российские физические или юридические лица, структуры или органы.

Кроме того, по запросу уполномоченных органов стран ЕС операторы обязаны предоставлять им информацию о рейсах, следующих вне расписания, включая сведения о владельцах воздушных судов и, возможно, их пассажирах.

Новый санкционный пакет также предусматривает расширение запрета на перевозку товаров автотранспортом на территории ЕС, включая транзитные перевозки, на перевозчиков из ЕС, от 25% доли в которых принадлежит российским физическим или юридическим лицам.

Кроме того, новые санкции ЕС включают меры против российского сжиженного газа. Кроме того, новый пакет направлен против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ.

Как сообщали ранее, новый пакет санкций ЕС против РФ предусматривает дополнительные инструменты борьбы с обходом имеющихся ограничительных мер.

Ограничительные меры также касаются "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФП), разработанной Центральным банком России как аналог системы SWIFT.