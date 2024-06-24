Обстрел Харькова 22 и 23 июня: в ОВА рассказали о состоянии раненых

После вражеских обстрелов Харькова 22 и 23 июня в больницах остаются на лечении 20 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

22 июня в медицинские учреждения области были госпитализированы 42 человека.

Сейчас в больницах на стационарном лечении остается 17 пострадавших, среди них - две девочки 12-ти и 13-ти лет, их состояние - среднее.

Трое пациентов - в тяжелом состоянии: 32-летний и 52-летний мужчины - стабильные, 46-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Другие раненые лечатся в отделениях хирургии, нейрохирургии, травматологии.

В результате вражеских обстрелов города 23 июня были ранены 12 человек - 5 госпитализированы в медицинские учреждения.

Сейчас в больнице находится 3 пациента в стабильном состоянии, среди которых 15-летний парень.

Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от вражеских обстрелов, заверил глава области.