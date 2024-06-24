СМИ: Украина впервые атаковала Курскую область России из РСЗО HIMARS

Силы обороны Украины впервые атаковали Курскую область России с РСЗО HIMARS, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении издания Astra.

Источники СМИ утверждают, что 22 июня Силы обороны Украины выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Курской области РФ. Были атакованы поселок Мирный в Суджанском районе и село Длинные Бумы в Беловском районе.

"Обе ракеты были сбиты, однако обломками частично разрушило здание пограничного управления ФСБ в Судже. Ранения получил один работник. Кроме этого, по данным источника, повреждены два автомобиля" , — пишет издание

После атаки местные говорили, что у них пропал свет. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Смирнов сообщал о якобы успешной работе ПВО.

Как сообщалось, 4 июня вицеканцлер Германии Роберт Габек выразил сожаление, что правительство во главе с Олафом Шольцом не позволило Украине наносить удары предоставленным оружием по территории РФ ранее.