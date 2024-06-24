На генерала Содоля подали заявление в ГБР: просят расследовать большие потери
Начальник штаба бригады Национальной гвардии "Азов" Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Кротевич в Telegram, ГБР в комментарии "УП", собеседник в военно-политическом руководстве
В ГБР "Украинской правде" подтвердили, что такое заявление поступило, и добавили, что с ним работают следователи.
Фамилию генерала в Бюро на назвали, в посте Кротевича она тоже не упоминается, но по данным источников "Украинской правды", речь идет именно о Содоле.
По данным УП, Кротевич обвиняет генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины и просит проверить командующего на факт сотрудничества с врагом. Начштаба "Азова" также выразил готовность свидетельствовать по делу.
Прямая речь Кротевича:
"...написал письмо в ГБР с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал. Мне похрен начнут ли расследование против меня и мне пох..р посадят ли меня в тюрьму.
Мне не пох..р, что судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат.
Те условия, при которых сейчас воюют бригады, я скажу так - это нереальный героизм, в первую очередь солдат, командиров взводов, рот, батальонов и бригад.
И героизм их заключается в том, что они сдерживают врага не благодаря, а вопреки.
Иногда мне кажется, что мир посылает нам подонков, чтобы нас сплотить.
И все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99 процентов военных его ненавидят за то, что он делает.
Этот человек начинает расследования против командиров, которые наступают и не теряют позиции, однако против себя он служебные расследования не инициирует.
Меня это достало, Рубикон перейден".