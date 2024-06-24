СБУ задержала рэкетиров, вымогавших 5 млн гривен у семьи павшего воина ВСУ

Служба безопасности Украины задержала двух мужчин, которые вымогали угрожали семье павшего на фронте военнослужащего ВСУ и требовали 5 миллионов гривен, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение СБУ.

"Задокументирован факт вымогательства 5 млн гривен из семьи павшего на фронте военнослужащего ВСУ.

Узнав о том, что жена военного и его 20-летний сын получили от государства денежную помощь, участники банды сразу вышли на них, чтобы забрать свой "процент".

Чтобы запугать потерпевших, злоумышленники преследовали молодого человека и угрожали сделать его инвалидом, а на мать оказывали психологическое давление через телефонные звонки.

Кроме денег рэкетиры требовали от потерпевших безосновательно признать одного из них внебрачным сыном погибшего защитника".

СБУ заявляет, что задержала двух участников преступной группы с поличным, когда им передавали часть "дани". По данным следствия, задержанными являются местные уголовники. Им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленников арестовали.