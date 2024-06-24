Кулеба анонсировал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся завтра, сообщает Деловая столица.
Об этом он сообщил на своей странице в Х.
"Я поблагодарил 27 стран-членов ЕС за одобрение переговорных рамок Украины и Молдовы. Наши переговоры о вступлении в ЕС начнутся завтра", — сказал министр.
Кулеба рассказал, что отметил важность 14-го пакета санкций ЕС для дальнейшего подавления военной экономики диктатора Владимира Путина и поздравил последние шаги ЕС по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.
Отдельно он подчеркнул необходимость ускорить поставки военной помощи, особенно средств ПВО, и расширить производство оборонной промышленности.
"Мы можем и должны победить российскую агрессию на украинской земле, чтобы обеспечить долгосрочный мир и стабильность во всей Европе", — добавил он.