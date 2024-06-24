Шольц считает, что помощь Украине подрывает популярность его партии

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что одной из причин падения популярности его Социал-демократической партии, особенно на востоке страны, является поддержка Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу Tagesschau.

Заявление Шольц сделал на фоне неутешительных для его партии результатов выборов в Европейский парламент на востоке страны. При этом канцлер добавил, что сейчас нет альтернативы поддержке Германией Украины в войне.

"Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с нашей поддержкой Киева. Они также не согласны с санкциями, которые мы ввели против России. Это отражается также на результатах выборов, но, считаю, что альтернативы этому пока нет" , — отметил канцлер Германии.

Как сообщалось, 11 июня Шольц анонсировал в ближайшие "недели и месяцы" поставки в Украину новых средств ПВО, в том числе одной системы ЗРК Patriot, а также ракет и боеприпасов.