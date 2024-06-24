В Нацбанке назвали причины роста курса доллара в последнее время

Ситуация на валютном рынке Украины оставалась контролируемой, несмотря на ослабление курса гривны, в частности, под влиянием увеличения бюджетных расходов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят итоги заседания Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ, в ходе которого было поддержано решение снизить учетную ставку 13,0%.

"Для компенсации структурного дефицита валюты и недопущения чрезмерных курсовых колебаний Национальный банк сохранял активное присутствие на валютном рынке. Соответственно, интервенции НБУ в мае выросли" , - говорится в сообщении.

Как отметили участники дискуссии, для инфляции и курсовой устойчивости "возрастает риск дополнительных бюджетных расходов для поддержки обороноспособности в условиях затяжной войны, что, вероятно, потребует реализации ряда инициатив по повышению налогов и может сказаться на инфляции".

Во время заседания речь шла о "прогнозируемом ускорении инфляции во втором полугодии, а также все еще существенных рисках из-за последствий войны".

Девять из 11 участников дискуссии поддержали снижение учетной ставки до 13% и согласились, что будет отвечать намерению НБУ обеспечить защиту гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения.

"Несмотря на номинальное снижение рыночных ставок, реальная доходность гривневых депозитов и ОВГЗ на фоне улучшения ожиданий остается положительной, а спрос на эти инструменты сохраняется. Свидетельством тому является, в частности, сохранение положительной динамики срочных вложений в гривне, что опережает наращивание валютных сбережений домохозяйств" , – говорится в сообщении.

Напомним, за май курс вырос на 2,1% до 40,50 грн/доллар. В конце месяца официальный курс неоднократно обновлял исторические максимумы. НБУ увеличил продажу валюты из резервов в мае до 3,072 млрд долларов (2,283 млрд долларов в апреле). С начала года курс вырос на 6,6%.