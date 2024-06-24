В Верховной Раде заговорили о снижении возраста мобилизации

Народные депутаты из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны официально не обсуждали вопрос о снижении предельного возраста мобилизации. Об этом рассказали депутаты-члены комитета от Слуги народа, сообщает Лига.net.

В то же время избранница от Голоса Соломия Бобровская признала, что нардепы озвучивали такие мнения (в частности, о снижении до 50 лет), но дальше это не пошло в работу на комитете.

"Никаких обсуждений на уровне заседания комитета по этим вопросам не было" , – заявил депутат от Слуги народа Федор Вениславский.

Он добавил, что вообще об этом впервые услышал сегодня, 24 июня, от журналистов.

Игорь Копытин, тоже избранник от СН, отметил, что на комитете не поднимался ни один вопрос об изменении мобилизационного возраста, а тем более не обсуждалась тема его снижения.

По его словам, закон о мобилизации еще "только начал работать", поэтому делать выводы о его эффективности рано – соответственно, ни о каких изменениях законодательства нет разговоров.

В то же время Бобровская отметила, что подобные предложения об изменении возраста были, но "не нашли своего места" в обсуждении на комитете.

"То, что кто-то сказал о [предельном возрасте] 50 лет, – да, но дальше оно никуда не пошло. Предложения с 20 лет – вообще не слышала" , – отметила она.

По ее мнению, это не дискуссия, поскольку заявления об изменении предельного возраста – это "просто какие-то отдельные фразы, но не предложения".