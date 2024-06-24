На деоккупированной Луганщине остаются около полусотни человек - ОВА

Армия РФ постоянно бьет по освобожденным селам и поселкам Луганщины из всех видов вооружения, однако там до сих пор остается около полусотни человек, которые не хотят покидать свои дома. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина сказал начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, сообщает Укринформ.

«В деоккупированных селах и поселке Невском к утру этого дня остается 48 человек. Кроме них, часть людей уехала – кто по пенсионным вопросам, кто с целью проверки состояния здоровья и тому подобное, а значит еще может вернуться домой. Мы уговариваем их оставаться, поэтому посмотрим результаты под вечер» , – отметил Лысогор.

Он добавил, что ситуация на этой территории довольно тяжелая, враг постоянно бьет по селам из артиллерии, РСЗО, использует тяжелые управляемые авиабомбы, потому что населенные пункты находятся вблизи линии столкновения, а некоторые и на самой линии.

Представители местных военных администраций ежедневно проводят беседы с местными жителями, однако часть пока не готовы покидать свои дома. Впрочем, после того, как от обстрела погибла женщина, четыре человека согласились на эвакуацию.