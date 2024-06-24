Под Москвой загорелся НИИ "Платан", где выполняют заказы российской оборонки

Во Фрязино (Московская область России) горит НИИ "Платан", выполняющий заказы для российской оборонной промышленности в области радиоэлектроники, сообщает Деловая столица.

Видеозаписи с места пожара публикуют в соцсети.

Российские паблики сообщают, что из-за задымления и огня в помещениях заблокированы по меньшей мере девять человек.

Позже российские ресурсы сообщили о двух погибших.

Осторожно: данные кадры могут шокировать

Провластные пропагандистские ресурсы убеждают, что НИИ якобы больше не имеет отношения к зданию, в котором горит пожар.

Но их информацию опровергает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.