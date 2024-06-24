Под Москвой загорелся НИИ "Платан", где выполняют заказы российской оборонки
Во Фрязино (Московская область России) горит НИИ "Платан", выполняющий заказы для российской оборонной промышленности в области радиоэлектроники, сообщает Деловая столица.
Видеозаписи с места пожара публикуют в соцсети.
Российские паблики сообщают, что из-за задымления и огня в помещениях заблокированы по меньшей мере девять человек.
Позже российские ресурсы сообщили о двух погибших.
Осторожно: данные кадры могут шокировать
Провластные пропагандистские ресурсы убеждают, что НИИ якобы больше не имеет отношения к зданию, в котором горит пожар.
Но их информацию опровергает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.