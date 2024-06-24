В Кыргызстане местный житель получил срок за участие в войне против Украины

На юге Кыргызстана суд низшей инстанции приговорил местного жителя, чье лицо не разглашается, к пяти годам заключения за присоединение к российским войскам, воюющим против Украины. Об этом рассказали журналистам в Ошском областном суде, сообщает Радио Свобода.

Как сообщили в суде Кыргызской службе Радио Свобода, решение было принято еще в мае. Оно подразумевает отбывание наказания в колонии общего режима.

Обвиняемый подал апелляцию на приговор районного суда в Ошский областной суд.

Статья, согласно которой суд принял решение («Участие гражданина Кыргызстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки к совершению террористического акта»), предусматривает более суровое наказание: от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Однако в суде уточнили, что в связи с 30-летием принятия конституции Кыргызстана и 75-летием Всеобщей декларации прав человека обвиняемому сократили срок наказания по закону о помиловании, а также за счет того, что один день в СИЗО считают за два.

Это не единственный зарегистрированный факт участия гражданина Кыргызстана в войне против Украины. В январе суд Бишкека приговорил к семи годам условно другого киргиза, Аскара Кубаничбека-уулу, за присоединение к российским военным в Украине. В апреле Кубаничбек-уулу сбежал из страны в Россию. 22 июня глава Национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов заявил, что Кубаничбек-уулу подписал новый контракт с российской армией для участия в войне против Украины.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода