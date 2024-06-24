Европа больше не наблюдатель, а жертва российской агрессии – МИД Финляндии

Россия применяет против стран Европейского Союза полный спектр гибридных инструментов, от дезинформации до актов прямого саботажа, меняющего статус Европы как «наблюдателя» за российской агрессией против Украины на ее жертву. Об этом в Люксембурге перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам заявила руководитель внешнеполитического ведомства Финляндии Элина Валтонен (Elina VALTONEN), сообщает Укринформ.

«Мы уделим внимание гибридным угрозам, которые Россия ведет против европейских стран в течение прошлых месяцев и лет. Это полный спектр действий, включая дезинформацию, кибернетические угрозы, акты саботажа, например против таких стран как Финляндия, где Россия превращает миграцию в инструмент дестабилизации границы.

Этой же цели Россия хочет добиться, сея хаос и насилие в Африке, в регионе Сахель. Это означает, что у Европы больше нет статуса наблюдателя в этой войне против российской агрессии. Мы все являемся жертвами российской агрессии. Важно, чтобы мы продолжали помогать Украине, потому что Россия понимает только силу» , - подчеркнула представитель правительства Финляндии.

Она приветствовала решение G7 по финансовой поддержке Украины за счет доходов от замороженных российских активов.

«Страны G7 и все мы можем предоставлять кредиты для Украины быстрее и проще, и Украина сможет оплачивать интерес и другие сопутствующие расходы за счет этих замороженных российских активов. Это фантастический шаг в верном направлении. Я смотрю вперед, когда эти поступления и весь массив этих активов будут возможны использовать не только для немедленной (военной) поддержки Украины, но также, в среднесрочной перспективе, для ее восстановления», - добавила Валтонен.

Она приветствовала согласование 14-го пакета санкций ЕС против России, который, в частности, значительно усложнит операции в Балтийском море российского «теневого» флота, привлекаемого к обходу энергетических санкций Евросоюза против страны-агрессора.