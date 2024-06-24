Двое российских Z-волонтеров попали в реанимацию из-за взрыва в кафе
Во Владимирской области РФ Z-волонтер случайно взорвал гранату в подсобке кафе, после чего попал в реанимацию. Помимо него также ранение получил еще один Z-волонтер. Об этом пишет Astra, сообщает Корреспондент.
Сообщается, что 51-летний житель Кольчугино Александр Лебедев – член ассоциации ветеранов боевых действий, занимающийся доставкой грузов российским военным – случайно взорвал гранату в подсобке кафе.
По данным издания, Лебедев получил множественные обломочные ранения и был госптализирован в реанимационное отделение.
"С ним в помещении в момент взрыва находился 51-летний Сергей Осокин - член ассоциации Добрые сердца, которая поставляет на фронт генераторы, тепловизоры, приборы ночного видения, прицелы и т.д. Осокина ранило осколками, он также в реанимации. Кроме них никто не пострадал, здание кафе тоже целое" , - говорится в сообщении.