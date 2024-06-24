На Буковине мужчина напал на работников ТЦК и душил ремнем безопасности водителя

В Черновицкой области мужчина, который якобы пытался незаконно пересечь границу, напал на военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Со ссылкой на пресс-службу Черновицкого областного ТЦК и СП, сообщает Лига.net.

По информации военных, гражданин после неудачной попытки незаконного пересечения границы был задержан и передан военнослужащим ТЦК. Следуя на заднем сиденье служебного автомобиля для уточнения данных, он напал на военнослужащих и нанес им телесные повреждения.

Кроме этого, мужчина предпринял попытку удушения водителя служебного авто ремнем безопасности. На место происшествия вызвали полицейских и медиков.

"После совершенного мужчина пытался манипулировать общественным мнением, притворяясь пострадавшим, и разместил соответствующее видео в социальной сети" , – говорится в сообщении ТЦК.

В ТЦК отметили, что получившие травмы военные присоединились к Вооруженным Силам Украины в начале полномасштабного вторжения и служили в десантно-штурмовых войсках. По состоянию здоровья их перевели в ТЦК.