На Одесщине разоблачили сотрудниц миграционой службы, которые оправдывали агрессию РФ

Государственное бюро расследований вручило подозрения двум сотрудницам миграционной службы в Одесской области, открыто поддерживавших вооруженную агрессию РФ против Украины. Женщинам может грозить до восьми лет лишения свободы. Со ссылкой на ГБР, сообщает Лига.net.

Бюро опубликовало запись разговора, в которой начальница одного из районных отделов миграционной службы Одесской области во время общения со своими коллегами и посетителями активно пропагандировала российские нарративы.

"Это территория (Одесская область. – Ред.), которая всегда принадлежала РФ. Всегда. Эту территорию у турок отвоевала Россия <...> Дело в том, что все ракеты (российские. – Ред.) летят куда надо. Все" , – сказала женщина в беседе с начальницей миграционной службы.

Во время обысков жилья фигуранток правоохранители обнаружили "георгиевские" ленты и другую пророссийскую атрибутику.

Сотрудницам миграционной службы сообщено о подозрении в оправдывании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.