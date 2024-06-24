Контактирует с ОП и ездит с охраной: СМИ рассказали о владельце Telegram-канала "Джокер"

Владелец Telegram-канала "Джокер" контактирует с представителями власти, называет главу фракции "Слуги народа" Давида Арахамию ближайшим другом, а на его канале размещают материалы сотрудники Офиса президента. Об этом говорится в расследовании hromadske, сообщает Зеркало недели.

Как рассказал журналистам один из политиков, владельцу "Джокера" 29-летнему Роману Кравцу "активно способствовали и способствуют отдельные действующие и бывшие политики и сотрудники спецслужб".

"Мотивы у каждого из них, очевидно, разные. У одних банальные, чтобы не трогали их, у других сугубо меркантильны. Так ведь кошмарить бизнес с очевидной целью создания медийных проблем и помощью в их решении” , – рассказал собеседник.

По словам политика, Кравец называет одним из самых близких своих друзей Арахамию. Также он дружит с несколькими руководителями областных государственных администраций.

Однако в комментарии изданию спикер фракции “Слуга Народа” Юлия Палийчук сказала, что “не владеет информацией о контактах человека с именем "Роман Кравец” с руководством”.

В комментарии hromadske Роман Кравец подтвердил, что владел "Джокером", но два года назад продал канал за 2 миллиона долларов в криптовалюте. Однако, через несколько часов переписки, он не прислал ни одного документа, подтверждающего продажу Telegram-канала.

Кроме того, журналисты также обнаружили, что Роман Кравень имеет четырех охранников. Источники издания утверждают, что Кравец объяснял наличие охраны "подарком Малыша". Во время общения журналистов с “Джокером” он сообщил, что это частная охрана, однако не предоставил договор с компанией, подтверждающей его слова.

Также расследователи выяснили, что мужчина, которого называют владельцем Telegram-канала "Джокер", живет в арендованной квартире в элитном жилом комплексе и ездит на дорогих автомобилях.

По данным издания, он владеет автомобилями Mercedes-Benz S 550 и Lexus LX 600, которые используют для поездок в Киеве. Их общая стоимость составляет 200 тысяч долларов.

Несмотря на критику бизнесменов, выезжающих за границу во время полномасштабного вторжения, "Джокер", по данным журналистов, сам был за границей пять раз и пробыл там два месяца. Свои поездки Роман Кравец прокомментировал наличием "белого билета".

Для выездов за границу, поданным журналистов, он использовал шесть различных машин: собственный Mercedes-Benz S 550, арендованные Mercedes-Benz S 250 CDI, Mercedes-Benz S-Klasse, Mercedes-Benz V220, Nissan Rogue и Mercedes-Benz MAYBACH GLS 600.

Как удалось выяснить журналистам, сам Роман Кравец в арендованной квартире на 100 квадратных метров в жилом комплексе Чикаго, где имеет квартиру экспредседатель ОП Андрей Богдан. Аренда такой недвижимости стоит в месяц минимум 2 тысячи долларов.