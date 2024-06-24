Дроны СБУ поразили более 30 нефтяных предприятий в России - Зеленский
Расстояние в полторы тысячи километров уже не проблема для дронов СБУ. Они поразили более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время поздравления воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 30-летием основания ЦСО, сообщает Корреспондент.
Центр специальных операций "А" - по праву одно из лучших боевых подразделений Украины, заявил глава государства.
"Ваши боевые результаты положительно повлияли на все стратегические сражения этой войны - от защиты Киева до очистки от врага пространства Черного моря, от боев на Харьковской и Донецкой областях до специальных операций в стратегической глубине вражеской территории" , - подчеркнул лидер страны.
Зеленский напомнил, что на сегодняшний день "поражены более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз государства-террориста".
"Для дронов СБУ уже и расстояние в полторы тысячи километров не проблема. Вместе с успехами ГУР и наших Вооруженных сил это очень веские результаты, которые приближают справедливое для Украины окончание этой войны и обеспечивают реальную, ощутимую, болезненную ответственность России за все совершенное против Украины" , – подчеркнул президент.