Дроны СБУ поразили более 30 нефтяных предприятий в России - Зеленский

Расстояние в полторы тысячи километров уже не проблема для дронов СБУ. Они поразили более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время поздравления воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 30-летием основания ЦСО, сообщает Корреспондент.

Центр специальных операций "А" - по праву одно из лучших боевых подразделений Украины, заявил глава государства.

"Ваши боевые результаты положительно повлияли на все стратегические сражения этой войны - от защиты Киева до очистки от врага пространства Черного моря, от боев на Харьковской и Донецкой областях до специальных операций в стратегической глубине вражеской территории" , - подчеркнул лидер страны.

Зеленский напомнил, что на сегодняшний день "поражены более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз государства-террориста".