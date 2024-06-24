Венгрия собирается обжаловать решение ЕС о 1,4 млрд евро на оружие Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Европейский Союз согласовал направление 1,4 млрд евро поступлений из замороженных росактивов на военную поддержку Украины, и заявил о намерениях Будапешта это обжаловать, заявил на пресс-конференции для провластных венгерских СМИ в Люксембурге. Со ссылкой на HVG.hu, сообщает Европейская правда.

По словам Сийярто, "ЕС пересек красную линию", согласившись направить 1,4 млрд евро поступлений на финансирование поставок оружия в Украину, тогда как "на самом деле Венгрия этого не хотела и нужно было бы единогласное решение".

Глава венгерской дипломатии пожаловался, что "военный пыл ослепил тех, кто принимает решения" в ЕС, и предупредил, что венгерская сторона уже изучает "правовые возможности" обжаловать их.

Наконец Сийярто сказал, что этот шаг создает долгосрочный риск для функционирования Европейского Союза.

Ранее стало известно, что страны ЕС в понедельник одобрили первый транш в размере до 1,4 млрд евро на военную помощь Украине, который поступит из доходов от замороженных российских активов через Фонд поддержки Украины (UAF)

Юридическая служба Совета ЕС констатировала, что Венгрия не может остановить это финансирование, поскольку воздержалась во время голосования в начале этого года за создание UAF, а средства не поступают от налогоплательщиков ЕС.

Несмотря на сегодняшнюю договоренность, Венгрия продолжает блокировать выплату 6,6 млрд евро в качестве частичной компенсации государствам ЕС за оружие, приобретенное для Украины.