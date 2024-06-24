ЕС согласовал предоставление Украине 1,4 млрд евро военной помощи - Bloomberg

Страны-члены Европейского Союза согласовали план предоставления Украине военной помощи в размере 1,4 миллиарда евро за счет сверхприбылей от замороженных российских активов после того, как нашли способ обойти вето Венгрии. Дипломаты заявили, что решение было одобрено на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Со ссылкой на Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Этот шаг был сделан после того, как Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС, предположил, что правительство Виктора Орбана может быть фактически лишено права голоса по этому вопросу, учитывая, что Венгрия воздержалась от предварительного голосования ЕС, позволяющего использовать эти средства.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем сообщении в социальной сети накануне встречи заявил, что предложение Борреля обойти вето Венгрии "нарушает европейские правила".

Напомним, что Венгрия, самая пророссийская страна ЕС, заблокировала около 6,5 миллиарда евро срочно необходимой военной помощи Киеву, поскольку украинские военные пытаются отбить российские нападения. Это произошло после того, как в феврале Орбан снял вето на более широкий пакет финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.

Кроме того, Венгрия не блокировала 14-й пакет санкций ЕС против России. Это произошло из-за уступок немецкого правительства по реализации российско-венгерского проекта атомной электростанции "Пакш 2".