Главы НБУ и Минфина подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility

Глава НБУ Андрей Пышный вместе с министром финансов Сергеем Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility - 24 июля документ также был подписан партнерами из Европейской комиссии.Со ссылкой на пресс-службу НБУ, сообщает Экономическая правда.

"Кредитное соглашение позволит Украине привлечь в 2024 - 2027 годах до 27 миллиардов евро для поддержки государственного бюджета страны из общего объема в 50 млрд евро инструмента ЕС Ukraine Facility. Средства, полученные по этому соглашению, обеспечат предсказуемую и гибкую поддержку нашему государству, адаптированную к беспрецедентным вызовам, вызванным войной с РФ.

Уже в ближайшее время после вступления в силу этого соглашения Украина также получит от ЕС 1,9 млрд евро безусловного финансирования" , - говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что 14 мая Совет Европейского Союза одобрил План для Ukraine Facility, разработанный Украиной совместно с европейскими партнерами, рассчитанный на 2024-2027 годы, который содержит перечень структурных реформ на этот период, направленных не только на восстановление и восстановление, но и на продвижение Украины на пути в ЕС и поддержку евроинтеграционных процессов в государстве.

6 июня Верховная Рада ратифицировала Рамочное соглашение между Украиной и ЕС относительно специальных механизмов реализации финансирования ЕС Украины согласно инструменту Ukraine Facility.

Указанное соглашение было подписано сторонами в конце мая и определяет принципы финансового сотрудничества между ЕС и Украиной, в частности по управлению и контролю использования средств в рамках Ukraine Facility. Соглашение официально запустило выполнение Плана Украины.

Ukraine Facility будет включать три ключевых компонента:

прямая поддержка государственного бюджета (38,27 млрд евро, из которых 33 млрд евро в форме кредитов и 5,27 млрд евро в форме грантов);

специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах (6,97 млрд евро);

техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (4,76 млрд евро).

Транши будут поступать один раз в квартал по результатам выполнения индикаторов Плана для Ukraine Facility и их положительной оценки стороной ЕС. Всего в этом году ожидается около 16 млрд евро бюджетной поддержки по программе, добавили в НБУ.