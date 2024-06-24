В 2025 году Дания не сможет обучать украинских пилотов на F-16

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на совместной пресс-конференции с норвежским министром обороны Бьорном Арильдом Грамом заявил, что украинцы не смогут после 2024 года продолжать обучение в его стране на истребителях F-16. Со ссылкой на агентство Ritzau, сообщает Европейская правда.

По словам Поульсена, Дания "не сможет продолжать подготовку украинских пилотов после 2024 года" ввиду того, что переходит на истребители F-35 – для них будут использовать авиабазу Скрюдструп, где сейчас обучаются украинцы.

Он объявил, что до конца учебной программы в Дании подготовку на F-16 всего пройдут "около 20" украинских пилотов.

Датский министр обороны, однако, добавил, что его страна и в дальнейшем будет делать свой вклад в подготовку украинских пилотов, но в других странах.

"Сегодня украинские пилоты также проходят подготовку в Румынии, но еще не принято решение, будет ли Дания участвовать в этом процессе, и если да, то каким образом" , – пояснил Поульсен.

Дания совместно с Нидерландами возглавили международную "коалицию истребителей", в рамках которой украинские специалисты осваивают F-16.

Дания также взяла на себя обязательства передать 19 истребителей F-16 для борьбы Украины против России. Первые четыре истребителя должны прибыть в Украину "этим летом".