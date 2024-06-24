США считает, что КНДР получит от РФ помощь с ядерным и дальнобойным оружием

Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл считает, что Северная Корея в обмен на военную помощь России может просить технологий для усовершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также ядерного оружия.﻿ Об этом говорится на сайте Совета по международным отношениям, сообщает Деловая столица.

Кэмпбелл напомнил, что недавний визит Путина в КНДР стал для российского правителя первым более 20 лет и подчеркнул партнерство между Москвой и Пхеньяном в контексте российской агрессии против Украины.

"Это партнерство имеет свои пределы, но его нельзя игнорировать" , – считает он.

Замглавы Госдепа США отметил, что в последние месяцы произошел "кардинальный рост уровня" отношений между Россией и Северной Кореей, в результате чего Москва получила "существенное количество" северокорейских артиллерийских снарядов и дальнобойные ракеты.

"Мы считаем, что сейчас продолжаются дискуссии о том, что северная Корея получит вместо этого. Это может быть связано с ее планами развития дальнобойных ракет или ядерного оружия" , — добавил Кэмпбелл.

В то же время, по мнению дипломата, Китай "в определенной степени взволнован" усилением контактов между Россией и Северной Кореей.

"Они на это намекнули в наших переговорах с ними. И мы можем наблюдать определенную напряженность, связанную с этими событиями" , – подытожил заместитель государственного секретаря США.

Напомним, лидеры России и Северной Кореи Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которым отношения между двумя странами повышены до уровня союзнических. Кроме того, северокорейский диктатор полностью поддержал Кремль в войне с Украиной и пообещал усилить стратегическое сотрудничество с РФ.