В Пентагоне ответили на обвинения РФ в содействии атаки на Севастополь

Украина принимает собственные решения по выбору целей и осуществляет собственные военные операции, заявил представитель Пентагона Чарли Дитц. Об этом он сказал, комментируя украинскую атаку на оккупированный Севастополь 23 июня, сообщает Радио Свобода.

Ранее 24 июня в МИД России вызвали посла США в РФ Линн Трейси в связи с "новым кровавым преступлением вооруженного Вашингтоном киевского режима".

Москва обвиняет Соединенные Штаты в поставках ВСУ «самых современных вооружений, в том числе использовавшихся против жителей Севастополя ракет ATACMS», а также в том, что США «несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние», говорится в сообщении МИД России.

Российские военные утверждают, что по Севастополю украинские силы выпустили ракету американского производства ATACMS с кассетным боезарядом. В результате влияния ПВО, как отмечает Минобороны России, ракета сбилась с курса, и ее обломки упали, в частности, на пляже.

Россия заявила, что в результате падения обломков погибли четыре человека, в том числе двое детей, и 151 ранены.

Посольство США в Москве вызов посла в МИД России пока не комментировало. Представители Соединенных Штатов ранее отмечали, что США не участвуют в боевых действиях против России, но предоставляют Украине возможность защищать себя, в том числе снабжая оружием и оказывая другую помощь.

В Севастополе 24 июня в связи со вчерашним обстрелом был введен режим чрезвычайной ситуации.

Песков заявил, что решений о закрытии туристического сезона в оккупированном Крыму из-за произошедшего в Севастополе не принимали.

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