Боррель подтвердил, что ЕС выделит €1,4 млрд из доходов с активов РФ на оружие для Украины

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил договоренность стран Евросоюза по использованию доходов от замороженных российских активов на покупку оружия для Украины и первого транша объемом 1,4 млрд евро. об этом он заявил на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран-членов, сообщает Европейская правда.

Боррель подтвердил, что в ЕС достигли договоренности по использованию доходов от российских активов в пользу Украины и первый транш составит 1,4 млрд евро.

"Министры сегодня согласовали законодательные рамки по использованию доходов от замороженных российских активов на наполнение Европейского фонда мира" , – заявил он.

По его словам, эти средства начнут использовать в пользу Украины "в максимально оперативный способ".

"1,4 млрд евро станут доступными в следующем месяце, и еще 1 млрд – до конца года. Они будут предоставляться Украине на эти три цели – ПВО, боеприпасы, поддержка украинской промышленности" , – детализировал Жозеп Боррель.

Боррель также повторил, что в ЕС нашли способ обойти постоянные попытки Венгрии заблокировать решение.