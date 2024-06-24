К коммюнике Саммита мира присоединилась еще одна африканская страна

К итоговому коммюнике Глобального саммита мира, проходившего в середине июня в Швейцарии, присоединилась африканское государство Малави﻿. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Деловая столица.

"Еще одна страна – Малави – присоединилась к коммюнике Саммита мира. Большее представительство Африки в глобальных усилиях ради мира – это большая сила давления на Россию для прекращения этой преступной агрессии" , — сказал он.

Глава государства добавил, что чем больше стран поддержит Украину, тем быстрее Устав ООН вернет свою силу.