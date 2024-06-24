Нападение на ветерана в Днепре: уволен полицейскй, который был с Тищенко во время конфликта

Полиция Киева уволила своего сотрудника Богдана Писаренко, который вместе с охраной народного депутата Николая Тищенко участвовал в нападении на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова в Днепре.﻿﻿ Со ссылкой на "Слідство.Інфо", сообщает Украинская правда.

Журналисту „Слідство.Інфо" подтвердили в Нацполиции, что по результатам служебного расследования уволили сотрудника Киевской полиции Богдана Писаренко, который был рядом с Тищенко в Днепре во время нападения на бывшего военного.

Напомним, в Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на конфликт с участием народного депутата Николая Тищенко и экс-военного в Днепре: назвал его поведение позорным.