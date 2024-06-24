Германия, Польша и Франция договорились создать коалицию по дальнобойному оружию

Министр обороны Германии Борис Писториус на встрече с визави из Франции и Польши в Париже 24 июня объявил о намерени﻿и этих трех стран создать коалицию европейских государств для разработки оружия большой дальности.﻿ Его слова приводит агентство AFP, сообщает Европейская правда.

По словам Писториуса, "вооружение дальнего действия является серьезным пробелом в Европе", поэтому до саммита НАТО в июле Берлин, Варшава и Париж намерены договориться о "ликвидации этого пробела" в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Глава немецкого Минобороны предположил, что соответствующая декларация о намерениях может быть подписана на саммите НАТО в США, что стало бы "видимым знаком нашей готовности взять на себя ответственность".

"Мы покажем в Вашингтоне, насколько сильно и надежно вовлечены европейцы" , – подчеркнул Писториус.

Германия, Польша и Франция сотрудничают в формате так называемого Веймарского треугольника.

В феврале их лидеры подтвердили готовность координировать усилия для удовлетворения насущных потребностей Украины в военном и оборонном оборудовании.

В апреле министры иностранных дел этих трех государств заявили, что европейские союзники НАТО должны брать на себя большую ответственность за оборону континента.