В Украине снова объявляли масштабную тревогу из-за МиГ-31К (Обновлено)

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета в России МиГ-31К, носителя гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

По информации Воздушных сил ВСУ, тревога объявлена из-за взлета российского МиГ-31К.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)" , – предупреждают ВС ВСУ.

Обновлено: В 22:08 сообщили об отбое тревоги.

Обновлено: В 22:18 Воздушные снова сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Обновлено: В 22:34 сообщили об отбое тревоги.