В Yasno сообщили о критической нехватки внутренней генерации электроэнергии

В украинской энергосистеме критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за обстрелов россиян - импорт, который на максимуме, не решает эту проблему.﻿ Об этом заявил гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, сообщает Экономическая правда.

"Мы сейчас зависим от солнечной и ветровой генерации, поэтому происходят существенные колебания в течение даже одного дня. ﻿ Сейчас идут ремонтные (профилактические) работы на атомных станциях. Поэтому некоторые блоки не работают. Что очень существенный фактор" , - добавил Коваленко.

По его словам, в ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная. Кроме выше описанных проблем с генерацией, добавляется рост потребления, отметил он.

"Сейчас уже несколько недель работает новая логика распределения между регионами Украины. Что исключает фактор критической инфраструктуры и другие. Там есть еще несколько изменений, которые должны ввести и оно заработает.