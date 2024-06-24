В Yasno сообщили о критической нехватки внутренней генерации электроэнергии
В украинской энергосистеме критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за обстрелов россиян - импорт, который на максимуме, не решает эту проблему. Об этом заявил гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, сообщает Экономическая правда.
"Мы сейчас зависим от солнечной и ветровой генерации, поэтому происходят существенные колебания в течение даже одного дня. Сейчас идут ремонтные (профилактические) работы на атомных станциях. Поэтому некоторые блоки не работают. Что очень существенный фактор", - добавил Коваленко.
По его словам, в ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная. Кроме выше описанных проблем с генерацией, добавляется рост потребления, отметил он.
"Сейчас уже несколько недель работает новая логика распределения между регионами Украины. Что исключает фактор критической инфраструктуры и другие. Там есть еще несколько изменений, которые должны ввести и оно заработает.
Графики в Киеве как были 6 групп и белая, серая и черные зоны, так и остались. Для планирования жизни надо исходить из того, что в серых зонах света не будет. Особенно когда время приходится на пиковые часы. Мы и ОСР будем максимально быстро сообщать об изменениях. Но для планирования - лучше не рассчитывать. В белой зоне свет должен быть", - написал также Коваленко.