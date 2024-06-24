Генштаб: За сутки 135 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении

Количество боевых столкновений по всей линии фронта с начала суток возросло до 135, самая горячая ситуация в течение дня оставалась на Покровском направлении. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно оперативной обстановки по состоянию на 22:00 понедельника, 24 июня.

«В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара, применив шесть ракет, 52 авиационных удара с использованием 70 КАБ, задействовал 510 дронов-камикадзе. Враг почти 2700 раз обстрелял позиции наших войск и населенные пункты с использованием разных типов вооружения» , - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении в течение дня успеха не было шести попыток оккупантов атаковать позиции Сил обороны в районах Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении наши защитники отразили семь атак врага вблизи Синьковки, Стельмаховки и Песчаного. В настоящее время еще продолжаются три боестолкновения вблизи Степной Новоселовки. Ситуация под контролем Сил обороны.

Лиманское направление. В течение дня активность врага была сосредоточена вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Невское, Терны, Торское и Серебрянском лесу. Украинскими защитниками отражено более 20 попыток захватчиков приблизиться к нашим оборонным позициям.

На Лиманском направлении с начала суток враг потерял 92 человека погибшими и ранеными, а также пять единиц вооружения и военной техники.

На Северском направлении количество боестолкновений увеличилось до 22. Враг атаковал Силы обороны в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки. 20 атак отбито, 2 боя еще продолжаются. Ситуация напряженная, но контролируемая.

По имеющейся информации, потери оккупантов на этом направлении составили 84 человека. Кроме того, уничтожена боевая машина пехоты и автомобиль. Поражены два блиндажа с личным составом.

Нашими защитниками отражены девять штурмовых действий со стороны российских захватчиков на Краматорском направлении в районах Калиновки, Часового Яра, Ивановского и Клещиевки. Ситуация под контролем украинских защитников.

Торецкое направление. Здесь враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Южного, Северного и Торецкого. Восемь атак отбиты, одна – продолжается. Ситуация напряженная.

Горячее сегодня на Покровском направлении, где агрессор не оставляет попыток прорвать нашу оборону. За сегодняшний день оккупанты 45 раз атаковали в районах населенных пунктов Александрополь, Евгеньевка, Новоалександровка, Воздвиженка, Сокол, Новоселовка Первая и Уманское. 33 штурмовых действия врага отражены, 12 боестолкновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по истощению российских оккупационных войск и недопущению их продвижения вглубь территории Украины.

По имеющейся информации, за сутки враг здесь потерял 185 оккупантов убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении штурмовые действия противника успеха не имели в районах Карловки, Красногоровки и Парасковеевки. Ситуация находится под контролем наших защитников.

На Шахтерском направлении агрессор четырежды пытался прорваться в районе Урожайного. Три штурмовых действия успеха не имели, продолжается бой. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении враг предпринял пять попыток вытеснить наших защитников на левобережной части Днепра. Три штурмовых действия успешно отражены, два – продолжаются.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала суток нанесены поражения по трем районам сосредоточения личного состава, района сосредоточения вооружения и военной техники и склада с боеприпасами противника.

За эффективную боевую работу в течение дня следует отметить воинов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, отличившихся в сдерживании агрессора и нанесении ему невосполнимых потерь, отметили в Генштабе.