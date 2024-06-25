Украина не выполнила минимальные требования в борьбе с торговлей людьми – отчет США

Из-за коррупции правительство Украины не полностью выполняет минимальные стандарты для искоренения торговли людьми, но прилагает значительные усилия для этого. ﻿ Об этом говорится в отчете Государственного департамента США о состоянии с торговлей людьми в мире, сообщает Украинская правда.

В ведомстве отметили, что коррупция, особенно в полиции и судебной системе, и соучастие официальных лиц в преступлениях, связанных с торговлей людьми, оставались серьезными проблемами, которые препятствовали действиям правоохранительных органов.

Госдеп отметил усилия Украины, несмотря на уменьшение ресурсов и возможностей из-за полномасштабного вторжения России.

Украинское правительство выявило больше жертв торговли людьми и продолжило масштабные кампании по повышению осведомленности в координации с международными организациями.

Госдеп отметил, что Украина не выполнила минимальных стандартов в нескольких ключевых сферах. Судьи продолжали выносить мягкие приговоры, которые не предусматривали тюремного заключения для большинства осужденных торговцев людьми. Это ослабляло сдерживание и подрывало усилия по борьбе с торговлей людьми.

Несмотря на постоянное беспокойство по поводу коррупции, которая способствует безнаказанности преступлений, связанных с торговлей людьми, и расследования против должностных лиц-пособников, седьмой год подряд правительство не обеспечило ни одного судебного приговора.

Также украинское правительство не идентифицировало никаких иностранных жертв торговли людьми, и хотя правительство приняло определенные меры для защиты детей без сопровождения. В отчете отметили, что недостатки в государственном надзоре за детьми, эвакуированными из украинских учреждений опеки, повысили риск торговли ими.

В отчете также упоминаются преступления, связанные с торговлей людьми, совершенные в предыдущие годы и расследования по которым не закончены.