Украина не выполнила минимальные требования в борьбе с торговлей людьми – отчет США
Из-за коррупции правительство Украины не полностью выполняет минимальные стандарты для искоренения торговли людьми, но прилагает значительные усилия для этого. Об этом говорится в отчете Государственного департамента США о состоянии с торговлей людьми в мире, сообщает Украинская правда.
В ведомстве отметили, что коррупция, особенно в полиции и судебной системе, и соучастие официальных лиц в преступлениях, связанных с торговлей людьми, оставались серьезными проблемами, которые препятствовали действиям правоохранительных органов.
Госдеп отметил усилия Украины, несмотря на уменьшение ресурсов и возможностей из-за полномасштабного вторжения России.
Украинское правительство выявило больше жертв торговли людьми и продолжило масштабные кампании по повышению осведомленности в координации с международными организациями.
Госдеп отметил, что Украина не выполнила минимальных стандартов в нескольких ключевых сферах. Судьи продолжали выносить мягкие приговоры, которые не предусматривали тюремного заключения для большинства осужденных торговцев людьми. Это ослабляло сдерживание и подрывало усилия по борьбе с торговлей людьми.
Несмотря на постоянное беспокойство по поводу коррупции, которая способствует безнаказанности преступлений, связанных с торговлей людьми, и расследования против должностных лиц-пособников, седьмой год подряд правительство не обеспечило ни одного судебного приговора.
Также украинское правительство не идентифицировало никаких иностранных жертв торговли людьми, и хотя правительство приняло определенные меры для защиты детей без сопровождения. В отчете отметили, что недостатки в государственном надзоре за детьми, эвакуированными из украинских учреждений опеки, повысили риск торговли ими.
В отчете также упоминаются преступления, связанные с торговлей людьми, совершенные в предыдущие годы и расследования по которым не закончены.
"В 2023 году прокуратура Львова привлекла к ответственности государственного чиновника за якобы секс-трафик во Франции; Офис генерального прокурора расследовал действия военного командира за якобы принудительную работу; Киевская городская милиция расследовала действия бывшего заместителя начальника милиции и офицера милиции по подозрению в секс-торговле; а прокуратура выдвинула обвинения двум бывшим милиционерам в торговле людьми. Правительство сообщило, что многочисленные судебные преследования по причастности должностных лиц к преступлениям, связанным с торговлей людьми, начатые в предыдущие годы, продолжаются", – говорится в сообщении.