Силы обороны ликвидировали более тысячи оккупантов и десятки единиц техники
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 536 840 окупантов, 1180 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 25 июня составили:
- личного состава – около 536 840 (+1180) человек,
- танков – 8035 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 15431 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 14281 (+35) ед,
- РСЗО – 1108 (+0) ед,
- средства ПВО – 863 (+0) ед,
- самолетов – 359 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11413 (+31),
- крылатые ракеты – 2324 (+1),
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19362 (+58) ед,
- специальная техника – 2403 (+6).