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Силы обороны ликвидировали более тысячи оккупантов и десятки единиц техники

Силы обороны ликвидировали более тысячи оккупантов и десятки единиц техники
Фото: Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 536 840 окупантов, 1180 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 25 июня составили:

  • личного состава – около 536 840 (+1180) человек,
  • танков – 8035 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 15431 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 14281 (+35) ед,
  • РСЗО – 1108 (+0) ед,
  • средства ПВО – 863 (+0) ед,
  • самолетов – 359 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11413 (+31),
  • крылатые ракеты – 2324 (+1),
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 19362 (+58) ед,
  • специальная техника – 2403 (+6).

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