Силы обороны ликвидировали более тысячи оккупантов и десятки единиц техники

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 536 840 окупантов, 1180 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 25 июня составили: