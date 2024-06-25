Кабмин: Базовая общевойсковая подготовка станет обязательной для студентов

Кабинет министров Украины утвердил Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит постановление от 21 июня 2024 г. №734.

"Базовую подготовку проходят граждане Украины мужского пола (женского пола - добровольно), которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования", - говорится в документе.

От прохождения базовой подготовки освобождаются граждане:

признанные по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

проходили военную службу;

имеют сертификат о прохождении базовой подготовки и получения военно-учетной специальности.

Базовая подготовка соискателей высшего образования проводится в высших учебных заведениях всех форм собственности. В случае отсутствия возможности образования в заведении высшего образования соответствующего структурного подразделения для проведения базовой подготовки руководитель такого заведения обязан организовать базовую подготовку в заведениях высшего образования, где проводится указанная подготовка, в пределах административно-территориальной единицы с заключением соответствующих договоров.

Теоретическая и практическая подготовка

Базовая подготовка включается в образовательные программы как отдельная учебная дисциплина и состоит из теоретической подготовки в объеме трех кредитов ЕКТС, которая проводится в этих учебных заведениях, и практической подготовки в объеме семи кредитов ЕКТС, которая проводится в высших военных учебных заведениях.

Теоретическая подготовка базовой подготовки включается в учебные планы высшего образования: для соискателей высшего образования на основе полного общего среднего образования - на втором году обучения; для соискателей высшего образования на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра и образовательной степени младшего бакалавра - на первом году обучения.

Практическая подготовка базовой подготовки проводится после овладения теоретической подготовкой в текущем учебном году сроком до одного месяца в течение мая - октября за счет времени, отведенного на каникулярный отпуск соискателей высшего образования.

Прохождение практической подготовки базовой подготовки для соискателей мужского пола является обязательным условием овладения соответствующей образовательной программой (в том числе бакалавра, магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).

Отказ соискателя образования мужского пола, признанного пригодным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения.

Практическую подготовку базовой подготовки проходят соискатели высшего образования, достигшие 18-летнего возраста.

Напомним, по новому закону о мобилизации отсрочку могут предоставить только студентам, которые учатся на дневной или дуальной форме. Отсрочку дают только получателям образования выше предыдущего уровня. Второе или третье высшее образование, а также заочная форма обучения больше не являются основанием для отсрочки.