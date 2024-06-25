Мэра Мукачево Балогу и главу райсовета задержали из-за коррупции

Городской голова и глава районного совета одного из городов Закарпатской области разоблачены на причастности к коррупционным схемам, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Согласно данным в правоохранительных органах, речь идет о:

Андрее Балоге, городском голове Мукачево;

Михаиле Ланьо, главе Мукачевского районного совета.

Что произошло

Согласно материалам дела, оба должностных лица злоупотребляли служебным положением с целью продажи и заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га.

Организатором схемы выступил глава районного совета. В частности, он является влиятельным авторитетом в криминальной среде региона. Более того, в прошлом он дважды избирался народным депутатом, в том же числе и от запрещенной "Партии регионов".

Городской голова, в свою очередь, во время сессии городского совета обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, которая была заниженной почти в 9 раз. Покупателем выступало частное общество, фактическим контролером которого является глава районного совета.

"Основанием для этого стала экспертная денежная оценка с заниженной стоимостью участка. По материалам дела, за "заниженный вывод" владельцам компании-оценщицы дали взятку. В результате таких сделок землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн - продали за 9,6 млн грн", - добавляет СБУ.

В том же числе городской голова предоставил вышеупомянутому обществу рассрочку платежа на 6 месяцев.

Что грозит

Сотрудники СБУ и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали:

городского голову;

главу районного совета;

экс-начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета.

Чиновникам и двум владельцам компании-оценщицы и оценщику, готовится сообщение о подозрении по статьям Уголовного Кодекса Украины:

ст. 358 - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов;

ст. 364 - злоупотребление властью или служебным положением;

ст. 368-4 - подкуп лица, предоставляющего публичные услуги.

Новость дополняется...

Напомним, что во Львове недавно разоблачили коррупционную схему, которая на фоне войны действовала в городском совете.