Разведка поразила вражеский склад боеприпасов в Воронежской области РФ
Украинские разведчики поразили 25 июня в Ольховатском районе Воронежской области РФ полевой склад боеприпасов армии государства-агрессора, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МОУ.
Указано, что операцию осуществили воины Департамента активных действий ГУР МО Украины.
"Ночью на площадках со снарядами, чья общая площадь составляет 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией и продолжается до сих пор. Учитывая размеры склада, похоже, будет взрываться еще долго.
"Высокостильная" реакция на языке толстого/пушкина - зафиксирована на видео".