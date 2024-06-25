45-й президент США Дональд Трамп утверждает, что его "пытали" во время пребывания в тюрьме Фултона в 2023 году, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в письме от кампании Трампа по сбору средств на президентские выборы со ссылкой на издание Hill.

"Я хочу, чтобы вы помнили, что они сделали со мной. Они пытали меня в тюрьме округа Фултон и забрали мою фотографию. И знаете что? Я разместил ее на чашке, чтобы весь мир увидел!" — говорится в письме, которое рекламировало кофейные чашки.

Напомним, в августе 2023 года Трамп добровольно явился в тюрьму округа Фултон по делу о попытках изменить результаты президентских выборов 2020 года. Там у него сняли отпечатки пальцев и сделали фото, которое сделало его первым действующим или бывшим президентом США, которому сделали фото под арестом.

Издание отметило, что в целом его посещение тюрьмы длилось около 20 минут, после чего, оплатив залог в размере $200 000, Трамп вернулся домой в Нью-Джерси.

Как сообщалось, кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Джо Байден готовятся к традиционным дебатам, которые состоятся 27 июня.